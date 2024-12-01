Рабочего завалило насмерть грунтом на железной дороге

Рабочий погиб после обвала грунта в микрорайоне Фирсановка подмосковных Химок 30 ноября. Фото: Сергей Иванов Как выяснил “LiveNews24”, 27-летний мастер проводил так называемую шурфовку трубы (иными словами, вскрытие локального участка трубы для обследования технического состояния) под железнодорожным полотном участка «Крюково – Сходня».