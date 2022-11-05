Латвия, Литва и Эстония строят стратегические планы в отношении РФ. В частности, в ходе Балтийской ассамблеи страны Прибалтики договорились между собой об «изоляции» России.
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