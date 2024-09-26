Вагенкнехт призвала потребовать от Киева возмещение ущерба за "Северные потоки"

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит Киев.
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