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Вагенкнехт призвала потребовать от Киева возмещение ущерба за "Северные потоки"

Вагенкнехт призвала потребовать от Киева возмещение ущерба за "Северные потоки"

Депутат бундестага Сара Вагенкнехт призвала потребовать от Украины возмещение ущерба в случае, если расследование подтвердит, что за диверсией на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" стоит Киев.

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