Японец уже 5 лет ночует у незнакомцев. Говорит, что нашел способ, не платить за квартиру

Около 5 лет назад Сюраф Исидо ушел с работы и перестал снимать квартиру в Токио. Мужчина отправился в путешествие и с тех пор ни разу не останавливался — он успел переночевать более чем в 500 домах, ничего не платя за ночлег.
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