Рио-де-Геленджик: самый высокий поклонный крест Краснодарского края установлен на Маркотхском хребте

Рио-де-Геленджик: самый высокий поклонный крест Краснодарского края установлен на Маркотхском хребтеВ Геленджике на Маркотхском хребте, который огибает правую часть бухты, менее пяти лет назад появился поклонный крест.
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