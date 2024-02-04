В Турции назвали темы переговоров Путина с Эрдоганом

В ходе планируемой встречи президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом стороны планируют обсудить ряд значимых политических и экономических вопросов, заявил глава МИД Турции Хакан Фидан.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии