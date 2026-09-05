5 Famous Actors You Forgot Guest-Starred On Seinfeld

Before starring in Friends, Better Call Saul, and other major television hits, these five famous actors made guest appearances on Seinfeld.
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