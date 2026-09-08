ГУР представило Зеленскому «тревожный» доклад Появляется информация о том, что Зеленский получил «тревожный» доклад ГУР по ситуации с дальними ударами.
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