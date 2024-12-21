Минниханов призвал татарстанцев не поддаваться панике после атаки БПЛА по Казани

Сегодня утром Казань подверглась массовой атаке беспилотников. На этот раз ударам подверглись дома мирных жителей, атака совершена ранним утром, написал в своем телеграм-канале Раис Татарстана Рустам Минниханов.
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