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Мы завлекли половину россиян – директор ЦРУ

Мы завлекли половину россиян – директор ЦРУ

Политнавигатор ЦРУ успешно вербует россиян через соцсети. Этим «фактом» директор ЦРУ Уильям Бернс похвастался на конференции Cipher Brief Threat в Си-Айленде (штат Джорджия), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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