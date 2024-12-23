Редкие кадры обучения военнослужащих 87-й бригады быстрого реагирования ливийской национальной армии управлению FPV-дронами под руководством неизвестных инструкторов.
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Редкие кадры обучения военнослужащих 87-й бригады быстрого реагирования ливийской национальной армии управлению FPV-дронами под руководством неизвестных инструкторов.
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