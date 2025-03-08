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Стало известно о начале штурма Суджи армией России

Стало известно о начале штурма Суджи армией России

Российская армия начала штурм Суджи Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Два Майора». По его данным, бои в городе начала группа Аида спецназа «Ахмат», 30-й мотострелковый полк и подразделения 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

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