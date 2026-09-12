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Мировое обозрение

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Ормуз не откроют: Иран и Оман согласовали новые маршруты для судов

Ормуз не откроют: Иран и Оман согласовали новые маршруты для судов

Тегеран и Маскат согласовали новый порядок движения торговых судов в Ормузском проливе, и этот порядок не предполагает открытия стратегической акватории.

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