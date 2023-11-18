Жители Петрозаводска инсценировали ДТП, чтобы взыскать деньги у мэрии

Прокуратура Петрозаводска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении шести местных жителей в возрасте от 30 лет до 41 года, обвиняемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.
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