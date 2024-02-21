Терпение русских на пределе: С мигрантами надо что-то решать - выход есть

Терпение русских уже на пределе. С мигрантами надо что-то срочно решать. Оказывается, выход есть. Как минимизировать преступления приезжих и положить конец фиктивным регистрациям, объяснил Кирилл Карасёв.
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