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Царьград

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Терпение русских на пределе: С мигрантами надо что-то решать - выход есть

Терпение русских на пределе: С мигрантами надо что-то решать - выход есть

Терпение русских уже на пределе. С мигрантами надо что-то срочно решать. Оказывается, выход есть. Как минимизировать преступления приезжих и положить конец фиктивным регистрациям, объяснил Кирилл Карасёв.

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