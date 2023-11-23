Притча о вере: в «Современнике» сыграли «Чудо святого Антония»

На Другой сцене «Современника» — премьера спектакля «Чудо святого Антония». К пьесе Мориса Метерлинка обратился режиссер Александр Назаров, чье имя ассоциируется с сериалом «Не родись красивой», стендапом и умением покорять завсегдатаев клубов.