Притча о вере: в «Современнике» сыграли «Чудо святого Антония»

На Другой сцене «Современника» — премьера спектакля «Чудо святого Антония». К пьесе Мориса Метерлинка обратился режиссер Александр Назаров, чье имя ассоциируется с сериалом «Не родись красивой», стендапом и умением покорять завсегдатаев клубов.
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