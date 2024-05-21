Не иначе как сведение счетов

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Думаю ФСБ и СК комитет разберутся! А это скорей всего заказ англожидов сша, англии и геропы (цру, ми-6, моссада) по дискредитации наших боевых генералов и МО! Которые успешно отразили свинячий контрнаступ англожидовских банд, собранных со всего света наемных убийц и жидобандеровских сепаратистов, вооруженных самыми современными образцами оружия англожидов. И то что наши боевые генералы успешно разбили эти англожидовские банды оккупантов,собранные со всего света и сейчас наступают, освобождая исторические земли России от англожидовских оккупантов и жидобандеровских сепаратистов, бесит эту сатанинскую банду сша, англии и гейропы. Которые уже не знают как остановить Русскую Армию и поэтому придумывают разные жидовские уловки и трюки против России и Российской Армии, пытаясь дискретизировать генералов и офицеров Нашей Армии, при помощи внутренних врагов из 5-йколонны засевших в правительстве и МО России! Поэтому этими вопросами должны заняться спецслужбы, ФСБ, СК, ГРУ!