Вузы Санкт-Петербурга выиграли гранты на развитие IT-образования

Общий объем финансирования превышает 500 миллионов рублей Четыре университета Санкт-Петербурга – ИТМО, СПбГУ, Политех Петра Великого и Морской технический университет – победили в конкурсе Минцифры и Аналитического центра при Правительстве России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии