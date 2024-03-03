Обозреватель Подоляка: резервы ВСУ постепенно, но верно «стачиваются»

Линия обороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ) от Бердычей через Орловку до Тоненького прорвана на всей протяженности и враг быстро отходит к следующим оборонительным рубежам, сообщил военный аналитик Юрий Подоляка.
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