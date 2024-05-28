Бывший вице-президент IIHF раскритиковал позицию сборной РФ в рейтинге

Бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) и мэр города Тампере Калерво Куммола выразил недовольство фактом подъема России на второе место в обновленном рейтинге, в котором она обошла Финляндию.
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