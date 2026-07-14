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Младший брат Ямаля стал звездой ЧМ: его забавные видео набирают миллионы просмотров!

Младший брат Ямаля стал звездой ЧМ: его забавные видео набирают миллионы просмотров!

Вы точно умилитесь.В четвертьфинале ЧМ-2026 сборная Испании разгромила Австрию (3:0), и после третьего забитого мяча кадр телетрансляции переключился на трибуны, запечатлев ликующих болельщиков «красной фурии».

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