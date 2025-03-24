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Царьград

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Апрель не даст заскучать: Синоптик рассказал, что произойдёт с погодой в европейской части России

Апрель не даст заскучать: Синоптик рассказал, что произойдёт с погодой в европейской части России

Апрель в этом году не даст заскучать. Синоптик Александр Ильин рассказал, что произойдёт с погодой в европейской части России.

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