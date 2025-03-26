Фидан и Рубио обсудили мир на Украине и сотрудничество в оборонной сфере

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Марк Рубио провели переговоры в Вашингтоне, обсуждая вопросы сотрудничества в оборонной промышленности, стабильность в Сирии и необходимость достижения мира на Украине и в Газе.