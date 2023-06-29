Россия или США: Казахстан назвал приоритетную страну для экстрадиции Никиты Кислицина

Казахстанские власти считают, что при выдаче Кислицина главную роль играет его гражданство.Никита Кислицын, который разыскивается в России и в США и был задержан недавно в Казахстане, с большей долей вероятности будет выдан российскому правосудию.
Казахстанские власти считают, что при выдаче Кислицина главную роль играет его гражданство.Никита Кислицын, который разыскивается в России и в США и был задержан недавно в Казахстане, с большей долей вероятности будет выдан российскому правосудию.
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