Царьград

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Россия или США: Казахстан назвал приоритетную страну для экстрадиции Никиты Кислицина

Россия или США: Казахстан назвал приоритетную страну для экстрадиции Никиты Кислицина

Казахстанские власти считают, что при выдаче Кислицина главную роль играет его гражданство.Никита Кислицын, который разыскивается в России и в США и был задержан недавно в Казахстане, с большей долей вероятности будет выдан российскому правосудию.

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