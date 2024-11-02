Что делать — непонятно.«Авангард» — признанный лидер российского хоккея. Он начал набирать мощь в конце 90-х, в 2004-м завоевал первое золото, были успешные сезоны в 2010-х, а в 2021-м омичи завоевали Кубок Гагарина.