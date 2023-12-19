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Медвежий угол

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Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Это хорошо, хотя подобный закон следовало бы принять ещё в минувшем веке. Сегодня его мало. И главное: А КАК С РУССКИМИ, им можно получать гражданство России по упрощённому варианту? Насколько я знаю, о русских в очередной раз &quot;позабыли&quot;, а их за рубежом, как минимум, миллионы.
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9 час.
Лариса Голубицкая
Какой то странный указ-где подпись президента? В любой другой стране гражданство нужно заслужить,а у нас всё упрощают!🤦‍♀️
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8 час.
ап
анатолий панов
Ладно белорусы, но мамалыжников и казахов для чего?.
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2 час.

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