Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван

Александр Зиборов

Это хорошо, хотя подобный закон следовало бы принять ещё в минувшем веке. Сегодня его мало. И главное: А КАК С РУССКИМИ, им можно получать гражданство России по упрощённому варианту? Насколько я знаю, о русских в очередной раз "позабыли", а их за рубежом, как минимум, миллионы.