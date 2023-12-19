Президент Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство РФ граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.
Путин упростил прием в российское гражданство белорусов, казахстанцев и молдаван
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Зиборов
Это хорошо, хотя подобный закон следовало бы принять ещё в минувшем веке. Сегодня его мало. И главное: А КАК С РУССКИМИ, им можно получать гражданство России по упрощённому варианту? Насколько я знаю, о русских в очередной раз "позабыли", а их за рубежом, как минимум, миллионы.
Ответить
9 час.
Лариса Голубицкая
Какой то странный указ-где подпись президента? В любой другой стране гражданство нужно заслужить,а у нас всё упрощают!🤦♀️
Ответить
8 час.
ап
анатолий панов
Ладно белорусы, но мамалыжников и казахов для чего?.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии