Гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW впервые участвовал в учениях ВВС США Bamboo Eagle 24-3 Армейский гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW впервые участвовал в учениях ВВС США Bamboo Eagle 24-3.
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Гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW впервые участвовал в учениях ВВС США Bamboo Eagle 24-3 Армейский гиперзвуковой ракетный комплекс LRHW впервые участвовал в учениях ВВС США Bamboo Eagle 24-3.
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