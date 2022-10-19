Зеленский уволил посла в Казахстане Врублевского, призывавшего убивать русских

Украинский лидер обнародовал соответствующий указ.Президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности посла страны в Казахстане Петра Врублевского, который прославился заявлениями о необходимости убить как можно больше русских.
Украинский лидер обнародовал соответствующий указ.Президент Украины Владимир Зеленский принял решение снять с должности посла страны в Казахстане Петра Врублевского, который прославился заявлениями о необходимости убить как можно больше русских.
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