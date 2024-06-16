Эксперт дала советы по подготовке к пересдаче ЕГЭ

В 2024 году школьникам была предоставлена возможность пересдачи одного из профильных предметов ЕГЭ. О том, как правильно подготовиться ко второй попытке сдать экзамен, «Известиям» 16 июня рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.
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