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Эксперт дала советы по подготовке к пересдаче ЕГЭ

Эксперт дала советы по подготовке к пересдаче ЕГЭ

В 2024 году школьникам была предоставлена возможность пересдачи одного из профильных предметов ЕГЭ. О том, как правильно подготовиться ко второй попытке сдать экзамен, «Известиям» 16 июня рассказала педагог, руководитель регионального преподавания образовательной компании MAXIMUM Education Виктория Подсухина.

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