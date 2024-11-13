Вид Кейт Миддлтон на мероприятии вызвал серьезные опасения о ее состоянии

Принцесса невольно огорчила своих фанатов. Кейт Миддлтон напугала своим видом фанатов LEGION-MEDIAТо, как выглядела Кейт Миддлтон во время своего появления на Дне поминовения жертв Первой мировой войны, вызвало волну комментариев в Сети и за ее пределами.