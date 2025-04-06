Либерал Обама призвал американцев быть готовыми к жертвам в борьбе против Трампа

Политика как она есть

Бывший президент Америки демократ Барак Обама призвал граждан США, колледжи и юридические фирмы противостоять политической программе Дональда Трампа и предупредил американцев о том, что они должны быть готовы к «возможным жертвам» в поддержку демократических ценностей.