Царьград

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"Ореховская мясорубка" скажет больше о генерале Попове, чем сенсации инсайдеров

"Ореховская мясорубка" скажет больше о генерале Попове, чем сенсации инсайдеров

"Ореховская мясорубка" скажет об авторитетном генерале Иване Попове больше, чем сенсации инсайдеров.На Запорожском направлении продолжаются ожесточённые бои, а район Орехова вовсе считается "мясорубкой", куда противник бросает всю западную технику.

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