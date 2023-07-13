"Ореховская мясорубка" скажет больше о генерале Попове, чем сенсации инсайдеров

"Ореховская мясорубка" скажет об авторитетном генерале Иване Попове больше, чем сенсации инсайдеров.На Запорожском направлении продолжаются ожесточённые бои, а район Орехова вовсе считается "мясорубкой", куда противник бросает всю западную технику.