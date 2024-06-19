Принят законопроект «О технологической политике». Это шаг в сторону технологического суверенитета

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О технологической политике в Российской Федерации»Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект «О технологической политике в Российской Федерации» — документ разработан по поручению президента России Владимира Путина с целью обеспечения технологического суверенитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии