Принят законопроект «О технологической политике». Это шаг в сторону технологического суверенитета

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект «О технологической политике в Российской Федерации»Депутаты Государственной Думы приняли в первом чтении законопроект «О технологической политике в Российской Федерации» — документ разработан по поручению президента России Владимира Путина с целью обеспечения технологического суверенитета.