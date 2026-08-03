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«Слуцкий — случайный человек в футболе. Пускай в школу идет физруком», — экс-защитник сборной СССР

«Слуцкий — случайный человек в футболе. Пускай в школу идет физруком», — экс-защитник сборной СССР

Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, комментируя отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа», назвал его «случайным человеком в футболе», который не будет востребован в России.

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