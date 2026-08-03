Бывший защитник ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев, комментируя отставку Леонида Слуцкого с поста главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа», назвал его «случайным человеком в футболе», который не будет востребован в России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии