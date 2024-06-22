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Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области Пивкина до 20 августа

Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области Пивкина до 20 августа

Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения временно исполняющему обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину, которого подозревают в превышении должностных полномочий.

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