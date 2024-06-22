Суд арестовал врио министра транспорта Самарской области Пивкина до 20 августа

Октябрьский районный суд Самары избрал меру пресечения временно исполняющему обязанности министра транспорта и автодорог Самарской области Ивану Пивкину, которого подозревают в превышении должностных полномочий.
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