Уважайте друг друга: полиция напомнила приморцам о режиме тишины

Вопрос соблюдения тишины и покоя приморцев в ночное время и в ранние утренние часы является особо актуальным в любое время года, особенно в период новогодних и рождественских праздников, когда большинство граждан будет проводить время дома.
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