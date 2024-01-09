Петровский парк
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Петровский парк

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Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

Дмитрий Губерниев поддержал решение Владимира Путина участвовать в мартовских выборах

В Москве до конца января действует около 50 мест для сбора подписей Журналист и телеведущий Дмитрий Губерниев выразил поддержку решению президента Владимира Путина выдвигаться на выборы в марте 2024 года.

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