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Чемпионат Италии. 1/4 финала. «Милан» примет «Реджо-Эмилию», «Виртус» сыграет с «Викторией Либертас»

В воскресенье, 15 мая, стартуют три серии 1/4 финала плей-офф итальянской Серии А. «Милан» примет на своей арене «Реджо-Эмилию», «Виртус» сыграет дома с «Викторией Либертас», «Дертона» – с «Венецией».

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