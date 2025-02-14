Названы три сценария отказа Евросоюза от поддержки Украины

Евросоюз (ЕС) может отказаться от помощи Украине в случае провала украинской армии на фронте, смены риторики президента США Дональда Трампа и экономического спада, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.
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