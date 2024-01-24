На Крым идут снегопады

В МЧС Крыма предупреждают о сложных погодных условиях в период с 25 по 27 января. Фото: Гала АмарандоПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением фронтальных разделов днем 25 января, в течение суток 26 и 27 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки.