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Крымское информационное агентство

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На Крым идут снегопады

На Крым идут снегопады

В МЧС Крыма предупреждают о сложных погодных условиях в период с 25 по 27 января. Фото: Гала АмарандоПо данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в связи с прохождением фронтальных разделов днем 25 января, в течение суток 26 и 27 января в Крыму ожидаются сложные погодные условия: дождь, мокрый снег, снег, в центральных, южных, восточных районах и в горах очень сильные осадки.

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