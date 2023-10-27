Астраханские депутаты рассмотрели законопроект о госслужбе, касающийся бывших граждан Украины

На пленарном заседании Думы Астраханской области рассмотрели законопроект о внесении изменений в Закон «О государственной гражданской службы Астраханской области», инициированный спикером Игорем Мартыновым.
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