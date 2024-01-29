Рынок РФ начал понедельник покупками, растет "Русагро"

Российский рынок открыл торги в понедельник, 29 января, повышением ключевых индикаторов. Индекс МосБиржи в первые минуты основной сессии поднялся на 0,38% до 3175,08 пункта, индекс РТС вырос на 0,07% до 1110,7 пункта.