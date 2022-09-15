"Жестко зажали": массовое ДТП на Луговой блокирует дорогу - фото

"Жестко зажали": массовое ДТП на Луговой блокирует дорогу - фото

Жители Владивостока рассказали о серьезном массовом ДТП в районе улицы Луговой, которое буквально в эти минуты блокирует движение.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх