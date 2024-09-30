Дайджест дня: 100-миллионный Hyundai, RIP Бруно Сакко и другие события индустрии[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Компания Hyundai празднует знаковое событие: суммарный выпуск ее автомобилей превысил 100 млн экземпляров.
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