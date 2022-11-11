Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Гаджиев про намерение Федора Емельяненко запретить поп-ММА: «Это потеря времени, и где-то даже репутации»

Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал желание главы союза ММА России Федора Емельяненко запретить поп-ММА и кулачные бои.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх