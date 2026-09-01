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Главный фрукт начала осени: инжир. Как выбрать, есть и с чем сочетать

Главный фрукт начала осени: инжир. Как выбрать, есть и с чем сочетать

Сентябрь — время, когда лето еще не закончилось, но осень уже уверенно занимает свое место на кухне. Среди главных сезонных продуктов этого переходного периода — инжир: сладкий, нежный и очень недолговечный.

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