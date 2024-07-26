Москвичи попросили благоустроить парк имени Шкулева

Благоустройством парка займутся специалисты государственного музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» Жители Текстильщиков обратились к депутату Мосгордумы Людмиле Стебенковой с просьбой о благоустройстве парка имени Шкулева, расположенный на территории района.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии