В центральных районах Амурской области закрылась десятидневная весенняя охота на водоплавающую дичь

В Амурской области завершилась десятидневная охота на водоплавающую дичь в центральных районах. С 6 мая в Магдагачинском, Мазановском, Свободненском, Серышевском и Шимановском районах введен запрет на охоту на селезней и гусей.
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