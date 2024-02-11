Однодневные туры по России дорожают из-за роста цен на аренду автобусов

У этого есть несколько причин. Стоимость аренды туристических автобусов в этом сезоне выросла от 30% до 2 раз, рассказали АТОР в четырех крупных туроператорских компаниях, специализирующихся на экскурсионных турах.
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