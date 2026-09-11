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Царьград

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"Там у каждого своя комната": Суд объяснил депортацию русских детей в Латвию

"Там у каждого своя комната": Суд объяснил депортацию русских детей в Латвию

Петербургский суд пояснил депортацию русских детей в Латвию очень просто: у них там у каждого своя комната.

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